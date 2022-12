Droner søger overlevende efter dødeligt jordskred i Brasilien

- Det er svært at oplyse det præcise antal ofre. En bil kan have haft mellem én og fem personer deri. Vi arbejder med et estimat på mellem 30 og 50 savnede personer, lyder det fra Manoel Vasco, chef for den lokale nødudrykning.

Ifølge redningsenheder gør dårligt vejr og ulykkesstedets afsides placering eftersøgningen vanskeligere.

Til aktionen bruges droner med termograferingskamera i håbet om at finde flere overlevende.

54 brandmænd har arbejdet uden ophold i mere end 35 timer, lyder det fra myndighederne.