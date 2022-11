Nato-lande vil fastholde teknologisk fordel over for Kina

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, understreger, at man fortsat ønsker at have et fungerende forhold til Kina.

- Vi søger ikke konflikt med Kina. Tværtimod. Vi ønsker ikke en ny kold krig. Og vi ønsker ikke at frakoble vores økonomier, siger Antony Blinken.

Han ser flere områder som blandt andet klima, hvor det er afgørende for hele verdens befolkning, at Nato-landene og Kina samarbejder. Men Nato skal være klar til at kunne imødegå ”alle fremtidige udfordringer”, siger Blinken.

Det kræver, at Nato-landene så vidt muligt bevarer uafhængighed af Kina, når det gælder kritisk infrastruktur og beskytter teknologiske fordele.

Konkret fastslår Natos nye strategiske koncept: ”Kinas erklærede ambitioner og politik udfordrer vores interesser, sikkerhed og værdier”.