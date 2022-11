EU ønsker at finde veje til at bruge indefrosne russiske aktiver til at betale for krigsskaderne i Ukraine. Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i en video delt på Twitter.

- Rusland skal betale for den ødelæggelse, man har forårsaget. Ødelæggelserne i Ukraine skønnes at være i størrelsesordenen 600 milliarder euro, siger Ursula von der Leyen.