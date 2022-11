Blinde passagerer sad på ror på tankskib i 11 dage

De tre migranter, som var udmattede og nedkølede, og som er blevet indlagt, vil blive sendt hjem igen i henhold til lovgivningen for blinde passagerer.

Sidste år overlevede en 14-årig dreng fra Nigeria to uger på et ror, skriver The Guardian.

Siden 2014 har over 50.000 mennesker mistet livet, mens de har forsøgt at migrere, viste en rapport i denne måned fra FN-organisationen for Migration (IOM).

Det 183 meter lange skib ankom til Las Palmas fra Lagos efter at det sejlede langs den vestafrikanske kyst, skriver Marine Traffic. Skibets kaptajn bekræfter over for Røde Kors, at turen tog 11 dage.