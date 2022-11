Briter udelukker Kina fra atomprojekt og indkalder ambassadør

Storbritannien har tirsdag udelukket et kinesisk selskab fra et projekt om at bygge et atomkraftværk på Englands østkyst.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Byggeriet vil i stedet udelukkende ske sammen den franske partner EDF.

Udmeldingen fra briterne kommer, på et tidspunkt hvor forholdet mellem Storbritannien og Kina er særdeles anspændt.