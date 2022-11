Tyskland har lavet mangeårig aftale med Qatar om levering af gas

Med aftalen ønsker Qatar at ”bidrage til indsatsen for at sørge for energisikkerhed i Tyskland og Europa”, siger Qatars energiminister.

Aftalen er også bekræftet af den tyske økonomiminister, Robert Habeck.

Han siger, at en aftale på 15 år er ”super”. Han oplyser desuden, at der var samtaler om at lave en endnu længere aftale.

Aftalen mellem Tyskland og Qatar er offentliggjort, en uge efter at Qatar landede en anden stor energiaftale. QatarEnergy har indgået en aftale på hele 27 år om at sende fire millioner ton naturgas til Kina hvert år.