Qatar laver mangeårig aftale om at levere gas til Tyskland

Selve aftalen står mellem Qatar og det amerikanske olieselskab ConocoPhillips, der er en af QatarEnergys mangeårige partnere.

ConocoPhillips skal sørge for, at naturgassen bliver sendt til en ny terminal, som tyskerne er ved at få færdiggjort i industribyen Brunsbüttel.

Med aftalen ønsker Qatar at ”bidrage til indsatsen for at sørge for energisikkerhed i Tyskland og Europa”, siger Qatars energiminister.

Aftalen er også bekræftet af den tyske økonomiminister, Robert Habeck.

Han siger, at en aftale på 15 år er ”super”. Han oplyser desuden, at der var samtaler om at lave en endnu længere aftale.