Kina svarer igen: Også britisk politi har været voldeligt

Talsmanden Zhao Lijian siger på tirsdagens pressemøde, at Storbritanniens hårde kritik af Kinas politi ikke er berettiget.

Det skyldes, at også britisk politi ifølge ham selv har været voldeligt over for protester i forbindelse med kritik af coronanedlukninger.

Også Kinas Nationale Sundhedskommission har tirsdag holdt pressemøde.

Her lyder det, at landet vil ”sætte yderligere skub i at øge vaccinationsraten for folk på mere end 80 år og fortsætte den øgede vaccinationsrate for personer mellem 60 og 79 år”. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Godt 65 procent af den kinesiske befolkning over 80 år er færdigvaccineret.

De igangværende demonstrationer begyndte i byen Urumqi efter en dødsbrand torsdag. Her omkom mindst ti mennesker. Folk brændte angiveligt inde, fordi coronatiltag var skyld i, at de ikke kunne forlade deres hjem.