Hendes børns lig blev fundet i kufferter - nu er hun udleveret

En drabsmistænkt 42-årig kvinde er mandag aften blevet udleveret fra sydkoreanske myndigheder til newzealandske.

Politiet efterforsker sagen, hvor kvindens to børn blev fundet døde i kufferter, som menes at have tilhørt kvinden.

Kvinden mistænkes for at være flygtet til Sydkorea, hvor hun selv er født. Her blev hun anholdt i byen Ulsan, efter at det internationale politisamarbejde Interpol eftersøgte hende.