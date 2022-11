Otte dræbt under hotelangreb i Mogadishu

Der var i nattens løb skudvekslinger og eksplosioner nær hotellet, som ligger i et stærkt beskyttet område. Hotellet er den ”mest sikre indkvartering i Mogadishu”, hedder det på hjemmesiden for Villa Rose.

Det somaliske parlament skulle mandag morgen have været samlet. Det er dog blevet udskudt som følge af angrebet.

Somalias præsident, Hassan Mohamud, som blev valgt tidligere i år, har iværksat en militær offensiv mod al-Shabaab. Den islamistiske bevægelse har svaret igen ved at øge antallet af angreb mod både militære og civile mål.

For knap en måned siden - 29. oktober - eksploderede to biler fyldt med sprængstof inden for få minutter i Mogadishu. Eksplosionerne blev fulgt op af skud og kostede mindst 121 personer livet.