Navnet på lovpakken, ”Inflation Reduction Act”, klinger ikke sprængfarligt.

Alligevel har den udviklet sig til en bombe under forholdet imellem Europa og USA og sat tusindvis af europæiske arbejdspladser på spil.

Under et statsbesøg i Washington forsøger den franske præsident, Emmanuel Macron, en sidste gang at få amerikanerne til at give indrømmelser, før loven træder i kraft efter nytår.