Diaz-Canel har på sin rundrejse blandt andet besøgt Algeriet.

Her har præsident Abdelmadjid Tebboune lovet at sende olie til Cuba og eftergive renter for Cubas gæld til landet.

Den cubanske præsident besøger også Rusland og Tyrkiet på sin rundrejse.

Díaz-Canel blev ny præsident i Cuba i 2018. Det skete efter mere end seks årtier med først Fidel Castro og siden broren Raul Castro ved magten.

Miguel Díaz-Canel blev i 2021 valgt som kommunistpartiets førstesekretær, hvilket er den mest magtfulde post i Cuba.

Selv om Castro-æraen er forbi, har Miguel Díaz-Canel rent politisk holdt nogenlunde samme kurs som hans to forgængere.