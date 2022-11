Kun en måned efter at være genvalgt som partiets – og dermed landets – leder for fem år mere, står Xi Jinping midt i den største nationale krise under sine 10 år ved magten.

Fra by til by breder demonstrationer sig mod den kinesiske regerings restriktive nultolerance i forhold til covid-19. Den består i konsekvente nedlukninger af boligkvarterer, byer, industriområder og hele regioner, og isolation af mennesker, der har været i blot sporadisk kontakt med en smittet. På et tidspunkt i sommer var omkring 50 mio. mennesker lukket inde og store dele af landet lammet.