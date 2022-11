En strømleverandør sagde lørdag, at det kun var muligt at levere omkring tre fjerdedele af den strøm, som landet har behov for.

Borgmesteren i Kyiv, Vitalij Klitsjko, sagde i weekenden, at omkring 3000 reparatører er i sving døgnet rundt i byen. De har foreløbig klaret at genoprette varmen til over 90 procent af byens bygninger, er meldingen.

En fjerdedel af indbyggerne mangler fortsat strøm.