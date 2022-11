USA letter på sanktioner over for Venezuela efter politisk aftale

USA letter på sanktionerne over for Venezuela. Det kan komme til at påvirke det internationale oliemarked med faldende priser.

Det er sket, efter at præsident Nicolas Maduros regering lørdag har indgået en aftale med oppositionen om en række sociale initiativer.

USA har besvaret det ved at lade det store amerikanske olieselskab Chevron genoptage sin udvinding af olie i Venezuela. Foreløbig for et halvt år i et af verdens mest olierige lande.