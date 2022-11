Millioner af ukrainere fortsat uden el og varme

De ukrainske myndigheder er gradvist ved at få genoprettet el-systemet i hovedstaden Kyiv. Blandt andet med hjælp fra genoprettede forbindelser til atomkraftværker.

Men fortsat er millioner af indbyggere uden varme og elektricitet, efter de hidtil mest omfattende russiske luftangreb under krigen.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har kaldt den russiske strategi med at bombe og ødelægge Ukraines energiinfrastruktur for et forsøg på at bruge vinteren som ”et masseødelæggelsesvåben”. Et våben, hvor kulde og mørke bliver et instrument for terror og underkastelse.