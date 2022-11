Den nuværende konflikt i Ukraine giver fornyet frygt for, at historien vil gentage sig.

Russiske angreb på kornlagre og perioder med blokader af ukrainsk eksport via Sortehavet har ført til beskyldninger om, at Rusland bruger mad som våben.

Robin Wagener fra partiet De Grønne i Tyskland beskylder Putin for at fortsætte ”Stalins ondskabsfulde og ulovlige tradition”.

- Endnu engang forsøger man at tage livsgrundlaget fra folk i Ukraine igennem vold og terror, siger han til den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Også Alexander J. Motyl, som er professor i politologi ved Rutgers University-Newark i USA, ser paralleller fra 1930’erne til i dag.

Men han retter opmærksomheden mod den kommende vinter og de hårde russiske angreb på ukrainsk infrastruktur.

- I dag står Ukraine på kanten af at opleve et Kholodomor, en folkedrabslignende ”udryddelse med kulde”, som er blevet tilrettelagt af Vladimir Putin og hans håndlangere, skriver Motyl i en klumme for det amerikanske medie The Hill.

Danmark har ikke betegnet Holodomor som et folkedrab. 17 lande har betegnet Holodomor som et folkedrab, oplyser Ukraines Museum for Holodomor ifølge Kyiv Independent.