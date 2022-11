Tusindvis af nøgne mennesker samles på ikonisk Sydney-strand

Det er første gang i historien, at det er lovligt at være nøgen på Bondi Beach. Derfor måtte lovgivningen også ændres for en enkelt dag.

Idéen kommer fra kunstneren Spencer Tunick, som havde brug for de lokale borgere til at føre sit installationsværk ud i livet.

Kunstneren håber, at værket kan være med til at minde australiere om jævnligt at blive tjekket for hudkræft. Landet topper listen over flest registrerede dødstilfælde i forbindelse med sygdommen.

I 2010 stod kunstneren bag et lignende værk. Her stillede tusindvis af nøgne mennesker op foran Sydneys operahus. Det skete i forbindelse med byens LGBT+-festuge.