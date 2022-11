Brasilien overvejer at få udleveret spionsigtet russer i Norge

Brasiliens myndigheder bekræfter over for avisen VG, at de efterforsker den i Norge spionmistænkte Mikhail Mikusjin og overvejer at søge om at få ham udleveret.

Mikusjin, der er mistænkt for at være russisk spion, hævder, at han er brasilianer.

- Det føderale statsadvokatur efterforsker disse mulige kriminelle forhold, skriver anklagemyndigheden i Brasilien i en e-mail til VG.