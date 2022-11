Nigeria vil retsforfølge danske soldater

Den nigerianske diplomat siger til avisen, at den nigerianske flåde betvivler Danmarks udlægning af hændelsen.

Ingen danskere kom til skade. Ifølge det danske forsvar blev skuddene affyret i selvforsvar.

En af de overlevende nigerianere er endt i Danmark, efter hans ben måtte amputeres. Som den eneste af fire formodede pirater, der for et år siden var i ildkamp med en helikopter fra den danske fregat ”Esbern Snare”, er han tiltalt.

Weekendavisen skriver, at Nigeria krævede den formodede pirat udleveret på et møde med det danske udenrigsministerium i maj. Ifølge Nicholas Ella fordi man fra nigeriansk side ønsker at få hans forklaring på, hvad der skete 24. november 2021.

Udenrigsministeriet oplyser til avisen, at ministeriet kender til Nigerias ønske om at få den formodede pirat udleveret. Ministeriet vil dog ikke dele oplysninger om samtaler mellem de to lande.