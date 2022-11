- Jeg er tilfreds med, at Europa-Parlamentet nu sætter fokus på verdens største sportsskandale, nemlig VM i Qatar, siger medlem af EU-Parlamentet Niels Fuglsang (S).

- Jeg mener, at vi må have et opgør med korruptionen i Fifa, der har ført til beslutningen om, at Qatar, som aldrig før har kvalificeret sig til et VM, skal være værtsnation for VM. Det første, der burde ske, er, at Fifas præsident, Gianni Infantino, bør gå af efter hans vanvittige tale sidste uge.

Niels Fuglsang henviser til en af mange stærkt kritiseret tale fra Fifa-præsidenten, hvor Infantino blandt andet sagde, at han vidste, hvordan det føles at blive diskrimineret, fordi han som barn var blevet mobbet for at have rødt hår og fregner.