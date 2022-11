Dommer har givet Bolsonaro bøde og afvist hans valgklage

Lulas administration har kaldt Bolsonaros klage et beskidt trick.

Mange af den afgående præsidents allierede har allerede anerkendt resultatet, som tildeler Lula da Silva sejren.

Bolsonaro forblev tavs i flere dage efter valgresultatet. Det fik flere til at frygte, at han ville forsøge at klynge sig til magten med opbakning fra sine tilhængere.

I månederne op til valget forsøgte han at så tvivl om, hvorvidt man kan stole på de elektroniske valgmaskiner, som Brasilien bruger.

Lula fik 50,9 procent af stemmerne ved valget. Bolsonaro fik 49,1 procent. Det er det tætteste præsidentvalg i nyere tid i Brasilien.

Lula da Silva indsættes på præsidentposten 1. januar.