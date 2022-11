Zelenskyj: Verden må reagere på angreb mod infrastruktur

Volodymyr Zelenskyj foreslår, at Rusland ikke skal kunne stemme om beslutninger, der handler om landets egne handlinger i krigen.

- Vi kan ikke være gidsler for en international terrorist, siger han.

- Rusland gør alt, hvad det kan, for at gøre en energigenerator til et mere magtfuldt værktøj end FN-pagten.

USA’s FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, siger under mødet i Sikkerhedsrådet, at den russiske præsident, Vladimir Putin, bruger vinterens kulde som et våben.

- Han bruger vinteren som et våben til at påføre det ukrainske folk enorme lidelser, siger hun.

- Han vil forsøge at fryse landet til underkastelse, tilføjer hun.

Ruslands FN-ambassadør, Vasilij Nebenzia, svarer igen ved at sige, at det er i strid med Sikkerhedsrådets regler, at Zelenskyj optræder via video.