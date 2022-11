Ukrainske sikkerhedsstyrker har angiveligt skudt 51 ud af 67 russiske krydsermissiler ned onsdag. Det skriver Valerij Zaluzjnyj, landets øverste general, på beskedtjenesten Telegram ifølge Reuters.

30 af missilerne er blevet affyret mod Kyiv, hvoraf 20 blev skudt ned.

Også i Moldova, der grænser op til Ukraine, er der onsdag store problemer med elnettet som følge af angrebene. Moldovas vicepremierminister, Andrei Spuni, siger, at landet oplever ”et massivt strømmæssigt blackout”.

Andrei Spuni oplyser, at omkring halvdelen af hele Moldova er uden strøm.

Der har onsdag lydt luftalarmer i flere dele af Ukraine. Der har også været meldinger om eksplosioner i flere dele af landet.

Russiske styrker har de seneste uger skruet op for angrebene i Ukraine. Det er sket, efter at de begyndte at opleve tilbageskridt på slagmarken.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) advarede mandag om, at millioner af ukrainske liv er i fare denne vinter på grund af energiudfordringer.

Krigen i Ukraine har torsdag varet i præcis otte måneder.