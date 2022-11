Missilangreb skaber enorme strømsvigt i Ukraine

Nyhedsbureauet AFP citerer embedsfolk for, at tre personer skal have mistet livet i angrebene. Derudover skal seks personer være kommet til skade.

Borgmester Vitalij Klitsjko bekræfter, at infrastruktur er blevet ramt.

Infrastruktur beskriver typisk en bys fysiske og organisatoriske faciliteter til transport og kommunikation. Det kan blandt andet dreje sig om veje, vandforsyning, strømforsyning og telefonforbindelser.

Ifølge ukrainske embedsmænd er hele Kyiv-regionen uden strøm efter angrebet. Nogle af indbyggerne i byen Kyiv skal også være afskåret fra vand.