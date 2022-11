“General Dommedag“ kender alle de beskidte tricks. Og nu gentager han dem i Ukraine

På et sygehus i Lviv var en kræftkirurg midt i en kompliceret og farlig operation, da eksplosionerne fik vægge og lamper til at ryste, og strømmen og lyset gik ud.

På et hospital i Kyiv havde en hjertekirurg lavet det lange snit ned i midten af barnets bryst, skåret brystbenet over for at sprede brystkassen for at nå hjertet, da lyset gik.