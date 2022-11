EU-Parlamentet erklærer Rusland for statslig sponsor af terrorisme

EU-Parlamentet kan dog ikke alene erklære Rusland for en statslig sponsor af terrorisme på vegne af hele EU. Samtidig har EU i modsætning til lande som USA og Canada ikke et eksisterende retsgrundlag for at erklære stater for sponsorer af terrorisme.

Det ønsker flertallet i EU-Parlamentet, at EU indfører. Men det kan tage lang tid. Derfor skal vedtagelsen onsdag primært ses som et signal til Rusland og Ukraine.

Vedtagelsen kommer, efter at Rusland i de seneste uger har intensiveret sine greb på civile mål i Ukraine. Det er blandt andet gået ud over energiforsyningen i Ukraine. Men også hospitaler, skoler og krisecentre er blevet ramt.