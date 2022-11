Mange brasilianere havde både frygtet og forventet, at det ville ske.

At Brasiliens afgående præsident, Jair Bolsonaro, ville begynde at anfægte valgresultatet og klynge sig til magten, efter at han i sidste måned tabte præsidentvalget ganske snævert til sin modstander, Luiz Inácio Lula da Silva.

Hans seneste træk tyder på, at han ikke er klar til at lægge præsidentembedet fra sig endnu.