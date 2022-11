Studie blotlægger Australiens voldsomme klimaudfordringer

Stigende temperaturer sætter gang i omfattende miljømæssig ødelæggelse i Australien.

Det viser en ny rapport, der er foretaget for den australske regering og offentliggjort onsdag.

Rapporten viser også, at de stigende temperaturer fører til voldsommere naturkatastrofer.

The State of the Climate eller på dansk Klimaets tilstand, som rapporten hedder, har desuden konkluderet, at global opvarmning langsomt smelter de sårbare alpine regioner i landet, mens den også bidrager til forsuring af havet og stigende vandstand.