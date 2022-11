Bolsonaro bestrider valgresultatet og vil slette stemmer

Demonstranter i flere byer landet over har dog nægtet at gøre det samme.

Bolsonaro forblev tavs i flere dage efter valgresultatet. Det fik flere til at frygte, at han ville forsøge at klynge sig til magten med opbakning fra de demonstrerende tilhængere.

I takt med at flere af Bolsonaros allierede erkendte valgnederlaget, sagde Bolsonaro, at han ville respektere forfatningen.

Efterfølgende godkendte han starten på processen for magtoverdragelsen til Lula da Silva, der indsættes på præsidentposten 1. januar.

Bolsonaro har dog stadig ikke utvetydigt anerkendt valgresultatet eller lykønsket Lula da Silva med sejren.