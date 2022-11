Militærbase brugt af USA-koalition er ramt af tyrkisk drone

- En fælles militærbase nord for Hasakeh, som blev brugt til at planlægge og udføre angreb mod Islamisk Stat, er blevet ramt af en tyrkisk drone.

Talsmanden tilføjer, at to soldater fra SDF blev dræbt i angrebet.

Også den britisk-baserede overvågningsgruppe Sohr skriver, at to personer er blevet dræbt. Det lyder desuden, at tre andre er alvorligt kvæstet.

Sohr oplyser ikke, hvorvidt der var soldater fra den internationale koalition til stede på militærbasen, da droneangrebet fandt sted.