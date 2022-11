28/11/2022 KL. 15:15

I en stille protest mod krigen betaler russere for hinandens politiske bøder

I Rusland fungerer en donationsgruppe som en form for stille protest mod landets krig i Ukraine. Gruppen giver de russere, der ikke selv vil risikere bøder eller fængselsstraf, mulighed for at yde økonomisk støtte til dem, der gør.