Ukrainsk anklager: Russerne havde torturcentre i Kherson

- Dette omfatter overlagte, hensynsløse og uforholdsmæssigt hårde angreb på den civile befolkning, samt misbrug af civile og krigsfanger samt seksuel vold, siger USA’s overordnede ambassadør for Global Retfærdighed, Beth Van Schaack, til CNN.

Rusland beskyldes ikke mindst for med overlæg at ramme civilbefolkningen ved at ødelægge ukrainske elsystemer og varmesystemer.

- Der er overbevisende rapporter, som beskriver fysiske og psykologiske krænkelser - deriblandt summariske henrettelser - som led i de russiske operationer.