Kasakhstans nådesløse leder tager overbevisende valgsejr

Ruslands invasion vakte bekymring for, at Putin også kunne have ambitioner for den nordlige del af Kasakhstan, hvor der bor tre millioner etniske russere.

Under et besøg i Sankt Petersborg i juni var Tokajev i direkte konfrontation med præsident Putin. Her sagde han, at Ruslands anerkendelse af ukrainske separatistregioner vil ”føre til kaos”.

Kassym-Jomart Tokajev kom til magten i 2019 efter at have fået opbakning fra den tidligere præsident Nursultan Nazarbajev.

Nursultan Nazarbajev forlod posten efter cirka tre årtier.

Internationale observatører fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) ventes mandag at komme med deres vurdering af valget.

Organisationen har tidligere kritiseret myndighederne for blandt andet at lægge hindringer i vejen for registrering af kandidater.