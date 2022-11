I det billede trådte Xi Jinping ud af næsten tre års coronadvale som den store vinder. Som repræsentant for et Kina, der er parat til at møde verden med åbne arme og snakke fremtid, handel og investeringer med hvem som helst uden forbehold og uden fordomme. Med nye og gamle venner som med nye og gamle fjender. I timelange forhandlinger også med to af USA’s nære allierede Australien og Japan.