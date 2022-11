Snestorm lukker veje og aflyser fly i New York kort før thanksgiving

To personer er døde af hjerteproblemer efter at have skovlet sne, oplyser bystyret i amtet Erie.

- Undgå fortsat at skovle den tunge, våde sne. Udvis forsigtighed, og undgå overbelastning, hvis du skal skovle i dag, skriver leder af amtet Erie Mark Poloncarz på Twitter.

Både meteorologer og embedsfolk har slået alarm over snestormen, som er voldsom selv for indbyggere i Buffalo-regionen. Her er man ellers vant til tung sne i vintermånederne.

Buffalo er den næststørste by i New York og ligger i den vestlige ende af delstaten.