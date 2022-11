Harris mødtes med Xi og gentog budskab om åben kommunikation

Mandagens møde mellem Xi og Biden var det første fysiske mellem de to ledere, siden Biden blev indsat som præsident i januar 2021.

De har i mellemtiden talt i telefon sammen flere gange.

Lørdagens møde mellem Kamala Harris og Xi Jinping kommer, efter at USA har givet udtryk for, at landet håber, at Kina vil gøre en større indsats for at tøjle sin allierede Nordkorea.

Nordkorea affyrede fredag et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).

Det er et langtrækkende missil, der normalt er lavet til at kunne bære et atomsprænghoved.

Testaffyringen er den anden på blot to dage og kommer på et tidspunkt, hvor situationen på den koreanske halvø er særdeles anspændt.