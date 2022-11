Nogle af krigens hårdeste kampe finder sted lige nu. Her er seneste status

Mange analytikere - senest også det britiske forsvarsministerium - har udtalt, at det er sandsynligt, at Rusland vil skrue endnu mere op for presset ved at sætte styrker ind, som blev frigivet ved tilbagetrækningen fra Kherson.

Indtil nu er det dog begrænset, hvad Rusland har fået ud af den langvarige offensiv i området. Der er således tale om ganske små landvindinger, og det er ifølge vestlige efterretninger sket på baggrund af særdeles høje tabstal.

Tænketanken Institute for the Study of War opdaterer hver dag et kort over slagmarken i forhold til de nyeste informationer. Heller ikke det seneste døgns hårde kampe har ført til ændringer, ISW har kunnet verificere.