USA giver saudisk kronprins immunitet i Khashoggi-søgsmål

- Jeg gjorde det klart, at det er et meget vigtigt emne for mig og for USA, sagde Biden efterfølgende.

Mødet mødte kraftig kritik fra blandt andre Khashoggis forlovede, Hatice Cengiz.

Hun lagde et billede af Biden og kronprinsen på Twitter, hvor hun skrev, at Biden nu havde ”blodet fra MBS’ næste offer på hænderne”. Her henviste hun til kronprinsen, som også kaldes MBS.

Khashoggi havde før sin død kritiseret Mohammed bin Salmans politik i sine klummer i den amerikanske avis The Washington Post.

Journalisten besøgte det saudiarabiske konsulat i Istanbul for at hente dokumenter, som han skulle bruge for at kunne gifte sig med sin tyrkiske partner.

Mohammed bin Salman har de facto-ledet Saudi-Arabien de seneste år.