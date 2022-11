Aftale om eksport af korn via Sortehavet forlænges

Aftalen om eksport af korn via Sortehavet er forlænget i 120 dage. Det oplyser Ukraines ministerium for infrastruktur torsdag.

- Denne beslutning er lige blevet taget i Istanbul. Tyrkiet og FN er fortsat garanter for initiativet, lyder det i erklæringen fra det ukrainske ministerium.

En tyrkisk embedsmand bekræfter over for AFP, at aftalen er forlænget. Den ville være udløbet lørdag.