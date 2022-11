USA's forsvarschef erklærer støtte til Ukraine så længe det kræves

Men onsdag dukkede flere detaljer op. Det har fået både forsvarsalliancen Nato og Polen til at sige, at det formentlig var et vildfarent ukrainsk missil, der slog ned på polsk grund.

Det afviser den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, dog.

Ukraine er endnu ikke medlem af Nato og er derfor ikke omfattet af Natos musketered. Den betyder, at et angreb på ét medlemsland regnes som et angreb på dem alle.

Men Polen er et NATO-land, og derfor var bekymringen tirsdag, at konflikten havde bredt sig ud over Ukraines grænser.