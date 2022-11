Nato-møde blev holdt uden at aktivere særlig artikel

Flere lande peger på, at det i stedet kan stamme fra Ukraines luftforsvar. Det var tirsdag aktiveret for at beskytte mod et omfattende russisk missilangreb på flere byer i Ukraine.

Ifølge den belgiske forsvarsminister, Ludivine Dedonder, blev missilerne formentlig affyret af ukrainsk militær for at ramme et russisk missil.

- Baseret på foreløbige undersøgelser er det mest sandsynligt, at nedslagene er et resultat af, at det ukrainske luftværn var i gang med at skyde russiske missiler ned, siger Ludivine Dedonder ifølge AFP.

To personer blev dræbt ved eksplosionen i Polen.