16/11/2022 KL. 14:25

Stoltenberg efter møde i Nato: »Rusland bærer ansvaret for, hvad der skete i Polen i går«

Dødbringende missil blev formentligt affyret af ukrainske soldater, men ifølge Natos generalsekretær bærer Putin skylden. Forsvarsalliancen vil ikke igangsætte nye tiltag for at beskytte Polen og Østeuropa her og nu.