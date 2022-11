Biden: Usandsynligt at missil er affyret fra Rusland

Den amerikanske præsident, Joe Biden, siger, at foreløbige informationer viser, at det er ”usandsynligt”, at det missil, der dræbte to i Polen tirsdag, er affyret fra Rusland.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fra Biden lyder det, at de ”foreløbige informationer bestrider det”.

- Jeg vil ikke sige det, indtil vi har undersøgt det fuldstændig, men det er usandsynligt med projektilbanen, at det er affyret fra Rusland, men vi må se, siger præsidenten.