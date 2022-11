Xi og Biden lover at håndtere forskelle og undgå konflikt

Med et smil og et ”godt at se dig” hilste USA’s præsident, Joe Biden, mandag på Kinas præsident, Xi Jinping.

De to præsidenter mødes på Bali i Indonesien ved et G20-topmøde, og de åbner med et løfte om at undgå konflikt.

- Verden er kommet til en skillevej, sagde Xi Jinping og tilføjede, at han er villig til en ”oprigtig” diskussion af emner, der har splittet de to nationer.