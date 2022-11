EU vil indføre sanktioner mens Iran gør klar til henrettelser

EU-landenes udenrigsministre ventes mandag at vedtage nye sanktioner mod Iran.

Det siger EU’s udenrigschef, Josep Borrell, forud for et møde for udenrigsministrene i Bruxelles:

- I dag vil vi vedtage en ny runde af sanktioner mod de personer, som er ansvarlige for undertrykkelsen af de fredelige demonstranter. Jeg har i går talt med den iranske minister om det og om Irans støtte til Rusland. Det skal stoppe, siger Josep Borrell.