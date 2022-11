Biden og Xi Jinping mødes med betændt forhold som bagtæppe

- Her var kineserne ude at sige, at de slet ikke ville samarbejde med amerikanerne på nogle af de få tilbageværende områder, hvor parterne trods alt kunne finde ud af at finde fælles fodslag, siger han til Ritzau.

Han mener, at USA ser Kina som en strategisk rival. Han henviser til, at Kongressen i USA har vedtaget lovgivning, som skulle holde kineserne fra at få adgang til komplekse mikroprocessorer.

- Den erkendelse er kineserne for længst nået frem til. Derfor handler sådan nogle møder som det mandag primært om at forhindre, at nogle af alle de områder, hvor de har konflikter, risikerer at eskalere ud af kontrol, siger han.

Den mest oplagte konflikt er Taiwan. Kina betragter østaten som en del af Kina, imens Taiwan har egen regering og parlament.