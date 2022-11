Iransk flygtning og inspiration til Spielberg-film er død i lufthavn

Talspersonen for lufthavnen oplyser til CNN, at han efter et ophold på et plejehjem var vendt tilbage til Charles de Gaulle, hvor han opholdt sig i områder tilgængelig for offentligheden.

Videre siger talspersonen, at Nasseri var en ”ikonisk karakter” i lufthavnen, hvor personalet ”passede på ham så godt som muligt i mange år”.

Ifølge CNN tilbød franske myndigheder på et tidspunkt, at Nasseri kunne få lov at bo i Frankrig. Det afvise han dog, da han fortsat ønskede at komme til England.