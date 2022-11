Zelenskyj: Rusland ødelagde vand, varme og el i Kherson

- Russere har overalt det samme mål. At ydmyge folk så meget som muligt. Men vi vil genoprette alt. Stol på det, siger han.

Han fortæller, at det er lykkedes de ukrainske styrker at få kontrol med over 60 beboede områder i regionen.

Putin udråbte for få uger siden regionen Kherson i det sydlige Ukraine som en del af Rusland ”for altid”.

Zelenskyj siger i sin videobesked, at prorussiske styrker gør hård modstand i regionen Donetsk. Han beskriver kampene der som et rent helvede.

- Der er ekstremt hårde kampe hver dag. Men vore enheder forsvarer sig heltemodigt. De modstår de invaderende styrkers forfærdelige pres. Og de fastholder vores forsvarslinjer, siger han.

Men den ukrainske vilje til kamp i regionen Donetsk har betydet, at man samtidig har kunnet gennemføre vellykkede operationer ved Kherson og i andre områder, mener han.