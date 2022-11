Dybt skælv på 6,9 målt 400 kilometer fra Fiji

Et skælv på 6,9 har rystet et område i Stillehavet 399 kilometer vestnordvest for Suva, som er hovedstad i Fiji. Skælvet skete i 587 kilometers dybde. Det oplyser USA’s Geologiske Overvågning lørdag.

Der er ingen risiko for en tsunami efter skælvet, oplyser USA’s tsunami-varslingssystem ifølge Reuters.

Skælv sker i Jordens skorpe, som går fra overfladen og ned til omkring 800 kilometers dybde. Et skælvs styrke aftager med afstanden, så et skælv i 500 kilometers dybde er betydeligt svagere end et skælv i 20 kilometers dybde.